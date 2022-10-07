Bu da bidon bidon hırsızlık

Bursa'da bir nakliye firmasında şoför olarak çalışan adam çalıştığı kamyondan sürekli mazot çalıp bir depoya istiflerken, patronun titiz takibi sonucu yakalandı.

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