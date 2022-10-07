Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu da bidon bidon hırsızlık Bu da bidon bidon hırsızlık 07 Ekim 2022 Cuma Saat: 11:05 Bursa'da bir nakliye firmasında şoför olarak çalışan adam çalıştığı kamyondan sürekli mazot çalıp bir depoya istiflerken, patronun titiz takibi sonucu yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/633fddca2202954c2f5da2b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da tarlada top mermisi bulundu Büyük skandal! Mikrofonu unuttu küfrü bastı Beklenen filmden ilk görüntüler geldi! Hazine'nin yayın tarihi açıklandı Yine futbol maçı yine ölüm! Ortalık savaş alanına döndü AK Partili isim sokakta pankart açtı: ''İşsizim, iş istiyorum'' İstanbul'da ''park yeri'' meydan savaşı! Çok sayıda yaralı var Erdoğan'dan Macron'a: ''Gel seni de alalım Türk Birliği'ne'' Kulaklıkla yürürken tren çarptı! O anlar kamerada Bülent Arınç'tan Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifi için dikkat çeken sözler