Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu da dünür şiddeti: Ortalık savaş yerine döndü, çok sayıda yaralı var Bu da dünür şiddeti: Ortalık savaş yerine döndü, çok sayıda yaralı var 06 Ağustos 2024 Salı Saat: 07:36 Kayseri'de dünürler arasında çıkan sopalı, bıçaklı ve yumruklu kavgada 6 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b1a859e5affadebe021737" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir kadın cinayeti daha: 3 çocuk annesi 24 kez bıçaklanarak katledildi 8 yaşındayken bir elini kaybetmişti... Şimdi 52 yaşında ve 5 parmağında 10 marifet var Genç kıza tacize linç girişimi; ortalık bir anda karıştı Binlerce firari ''çembere'' takıldı Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı için şartını açıkladı Şehir magandaları yaşlı çifti evlerinin balkonunda vurdu Restoranda olay olan görüntüler: Savcı sessizliğini bozdu İstanbul'da ''tek teker'' kazası saniye saniye kamerada Dünyanın en vahşi ve en hızlısı: Çanakkale açıklarında ilk kez görüldü