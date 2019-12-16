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  3. 16 Aralık 2019 09:25

Bu da evlat dehşeti ! Annesini dövdü, tutuklandı

Elazığ'da bir kişi, tartıştığı annesi Handan G.'yi dövdü. Yüzünde ve vücudunda morluklar oluşan kadın hastanede tedaviye alınırken, gözaltına alınan oğlu tutuklandı.

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