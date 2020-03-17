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GELİR VERGİSİ BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRESİ UZATILDI
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  3. 17 Mart 2020 13:00

Bu da koronavirüs halayı! Ne düğünden vazgeçtiler ne de halaydan...

Bursa'da bir sokak düğününe katılanlar, medikal tulumla davul zurna eşliğinde oynayınca ortaya renkli görüntüler çıktı.

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