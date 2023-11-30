  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Bu da kripto para cinneti! Arkadaşına demirle saldırdı

Bu da kripto para cinneti! Arkadaşına demirle saldırdı

Güncelleme:

Bursa’nın İnegöl ilçesinde öfkeli adam, parasını Bitcoin’de sıfırladığını iddia ettiği arkadaşını demirle darp etti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Çin'de de yaşanmıştı... Gizemli olay Türkiye'de de görüntülendi
İstanbul’daki 8 tünelde araç sınıflarına göre hız limiti sabitlendi
Alkollü sürücü kaza sonrası kalabalığın arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
Mansur Yavaş'ın dava açtığı Cübbeli Ahmet ifade verdi
MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın tünelcisi etkisiz hale getirildi
O henüz 11 yaşında ama tam 60 suç kaydı var
Bursa'da korkutan patlama! Az kalsın mahalleyi havaya uçuracaktı
Canlı yayında asgari ücret zammı için sürpriz tahmin!
Teröristler cirit atıyordu, şimdi gençler gol atıyor!