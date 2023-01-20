Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu da merdiven altı meyhane! Gecekonduya giren ekipler şaşkına döndü Bu da merdiven altı meyhane! Gecekonduya giren ekipler şaşkına döndü 20 Ocak 2023 Cuma Saat: 11:40 Güncelleme: 20 Ocak 2023 Cuma 11:40 Ankara'da eğlence mekanına çevrilen gecekonduya düzenlenen operasyonda 2 kadın gözaltına alındı. Gecekonduda 600 litre sahte içki ele geçirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ca537ed561a420323c4603" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AFAD ekipleri alarma geçti: 3 ilçeyi koku sardı Türkiye'den kahreden görüntü! Göl kayboldu! Antalya’da ''Sezer nine'' alarmı! Ortalığı birbirine kattı 5 kişinin öldüğü silahlı saldırı termal kamerada Mustafa Sarıgül fiyatlara kızdı tokadı bastı O dünyanın en büyüğü! Avustralya'da bulundu İndirim izdihamı kamerada! Vatandaş birbirini ezdi Bu da hayırsız evlat kabusu! Annesini ölmekten beter etti Park halindeki lüks otomobil alev topuna döndü