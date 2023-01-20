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  4. Bu da merdiven altı meyhane! Gecekonduya giren ekipler şaşkına döndü

Bu da merdiven altı meyhane! Gecekonduya giren ekipler şaşkına döndü

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Ankara'da eğlence mekanına çevrilen gecekonduya düzenlenen operasyonda 2 kadın gözaltına alındı. Gecekonduda 600 litre sahte içki ele geçirildi.

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