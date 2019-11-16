  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 16 Kasım 2019 16:50

Bu da muhafazakar sosyetenin bebek mevlidi

Muhafazakar sosyetenin şatafatlı kutlamalarına bir yenisi daha eklendi. Minik bir bebek için Ihlamur Kasrı'nda yapılan "mevlid" etkinliğinin görüntüleri sosyal medyada günün konusu oldu.

Video Galeri
Küçükçekmece'de fabrikada korkutan yangın
Küçükçekmece'de fabrikada korkutan yangın
Video Galeri
''Gazetelerin yöneticileri manşetlerini önce bana gönderiyordu''
''Gazetelerin yöneticileri manşetlerini önce bana gönderiyordu''
Video Galeri
''Dur'' ihtarına uymadı; polisi öldürüyordu!
''Dur'' ihtarına uymadı; polisi öldürüyordu!
Video Galeri
Erdoğan'dan emeklilere ve emeklilikte yaşa takılanlara kötü haber
Erdoğan'dan emeklilere ve emeklilikte yaşa takılanlara kötü haber
Video Galeri
Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe
Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe
Video Galeri
Merdiven boşluğundaki korkunç anlar kamerada
Merdiven boşluğundaki korkunç anlar kamerada
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM