Bu da su altı mezarlığı: ''Ölülerimiz 8 senedir sular altında kalıyor''

Dünya devi iflas etti; turizm sektörü alarma geçti

Antalya yanıyor... Sıcaklık 45 dereceye dayandı, ortaya bu manzaralar çıktı

Karısını başka bir adamla yakalayan kocaya sınır dışı

Okul müdürünü hastanelik eden dayak: ''Hocam beni tanıdın mı?''