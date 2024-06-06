Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu da su altı mezarlığı: ''Ölülerimiz 8 senedir sular altında kalıyor'' Bu da su altı mezarlığı: ''Ölülerimiz 8 senedir sular altında kalıyor'' 06 Haziran 2024 Perşembe Saat: 10:00 Gümüşhane'nin Torul ilçesinde baraj sularının yükselmesiyle mezarlıklar sular altında kaldı. Vatandaşlar uzun yıllardır bu durumun yaşandığını belirterek mezarların taşınmasını istedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66615e9de72f9fe7ba062093" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yunan restoranında İzmir Marşı sürprizi Mabel Matiz'den Kürtçe şarkı sürprizi Yer Ankara... Öğretmeni down sendromlu öğrenciye saldırdı Karadeniz'de can pazarı: Tur teknesi battı, ölüm kalım savaşı kamerada Yabancı uyruklu veli okul müdürü ve müstahdeme zincirle saldırdı İstanbul'da lüks otelde yangın İstanbul'da 5 katlı bir binada daha çökme Gece gündüz alışveriş, sınırsız eğlence: Van sokakları İranlı turistlerle doldu taştı Adana alev alev yanıyor: Sıcak hava otomobili yaktı