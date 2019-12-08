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  3. 08 Aralık 2019 18:00

Bu da ''su bastı'' indirimi ! Duyan koştu, izdiham çıktı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde depoyu su bastığı gerekçesiyle indirim yapan mağazada izdiham yaşandı. Vatandaşlar indirimli ürün almak için birbirleriyle yarıştı.

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