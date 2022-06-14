Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu da trafik sapığı! Başrolde yine yabancı uyruklu bir kendini bilmez var Bu da trafik sapığı! Başrolde yine yabancı uyruklu bir kendini bilmez var 14 Haziran 2022 Salı Saat: 13:45 İstanbul'da yabancı uyruklu bir kişi yol ortasında trafiği durdurup şınav çektiği anları TikTok adlı sosyal medya uygulamasından paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a866cacfb4d73d1f005de3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da pes dedirten görüntü! Trafikte beton dökerek ilerledi İstanbul'da su samuru sürprizi Deprem uzmanından uykularımızı kaçıracak uyarı Yine Esenyurt yine dehşet! Kanlar içinde yere yığıldı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den ''kalıcı hasar'' uyarısı! Bu belirtilere dikkat! Elin kırılsın! Düğünde geline böyle yumruk attı Bir Pakistanlı sapık daha! 51 yaşındaki Seren Serengil'den cinsellik itirafı Cezaevinden izinli çıktı, sokak ortasında öldürüldü