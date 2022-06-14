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  4. Bu da trafik sapığı! Başrolde yine yabancı uyruklu bir kendini bilmez var

Bu da trafik sapığı! Başrolde yine yabancı uyruklu bir kendini bilmez var

İstanbul'da yabancı uyruklu bir kişi yol ortasında trafiği durdurup şınav çektiği anları TikTok adlı sosyal medya uygulamasından paylaştı.

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