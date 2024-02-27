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  4. Bu da Türkiye'nin asma kilitli şahsa münhasır köprüsü

Bu da Türkiye'nin asma kilitli şahsa münhasır köprüsü

Giresun'un Piraziz ilçesinde dere üzerine köprü yaptıran bir kişi köprüyü yaptırırken kimse destek vermeyince köprüye demir kapı yaptırıp kilit vurdu.

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