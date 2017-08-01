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  3. 01 Ağustos 2017 12:45

Bu da ''Uzaylı PKK''lı ! Abdullah Ağar paylaştı

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın paylaştığı video olay oldu.

Video Galeri
Suriyedeki yaban hayvanlarının Türkiyeye nakli tamamlandı
Suriyedeki yaban hayvanlarının Türkiyeye nakli tamamlandı
Video Galeri
Posofta çoban bulamıyorlar
Posofta çoban bulamıyorlar
Video Galeri
Akıllı sayaç doğalgaz harcamalarını düşürecek
Akıllı sayaç doğalgaz harcamalarını düşürecek
Video Galeri
Beyoğlunda güpegündüz silahlı market soygunu kamerada
Beyoğlunda güpegündüz silahlı market soygunu kamerada
Video Galeri
Önce ayaklarını kaybetti ardından hayallerini
Önce ayaklarını kaybetti ardından hayallerini
Video Galeri
Kuduz köpeğin ısırdığı vatandaş hayatını kaybetti
Kuduz köpeğin ısırdığı vatandaş hayatını kaybetti
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