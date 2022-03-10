Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu daha fragman! Asıl kar yağışı şimdi başlıyor Bu daha fragman! Asıl kar yağışı şimdi başlıyor 10 Mart 2022 Perşembe Saat: 18:05 İstanbul'da etkili olan kar yağışının şiddetini artıracağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, İstanbul'a turuncu, 57 ile ise sarı kodlu uyarı geçti. İBB Başkanı İmamoğlu ise zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması konusunda ricada bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/622a13af3aac4005e62ffb63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ukrayna, Putin'in ölüm konvoyunu böyle vurdu Habertürk canlı yayınında muhabir ve spikerin iltifat yarışı olay oldu Tüm dünya dehşet içinde izledi! Maymun yakaladığı martıyı böyle yedi Rusya çocuk hastanesini vurdu! Çok sayıda ölü var, görüntüler tüyleri diken diken etti Bozcaada ve Gökçeada seferleri iptal edildi Sivas'ta can pazarı! Yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var İstanbul girişinde 8 kilometrelik kuyruk oluştu! Kamyon ve TIR'lar için yeni karar Kurak günler geride kaldı... Barajlar ağzına kadar doldu Ukrayna ordusu, Rus tanklarını havadan avladı