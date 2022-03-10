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Bu daha fragman! Asıl kar yağışı şimdi başlıyor

İstanbul'da etkili olan kar yağışının şiddetini artıracağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, İstanbul'a turuncu, 57 ile ise sarı kodlu uyarı geçti. İBB Başkanı İmamoğlu ise zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması konusunda ricada bulundu.

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