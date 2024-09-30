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  4. Bu daha fragman: SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları TEKNOFEST'e böyle hazırlandı

Bu daha fragman: SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları TEKNOFEST'e böyle hazırlandı

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Adana'da SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın savaş uçakları, 2-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek TEKNOFEST öncesi prova uçuşu yaptı.

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