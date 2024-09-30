Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu daha fragman: SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları TEKNOFEST'e böyle hazırlandı Bu daha fragman: SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları TEKNOFEST'e böyle hazırlandı 30 Eylül 2024 Pazartesi Saat: 18:35 Güncelleme: 30 Eylül 2024 Pazartesi 18:35 Adana'da SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın savaş uçakları, 2-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek TEKNOFEST öncesi prova uçuşu yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66fac556d07a025426094be3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Önce döverek bayılttılar, sonra elektrik vererek öldürdüler İstanbul'da iki bina tahliye edildi Antalya sahilinde kahreden ölüm: Minik Ezgi kumların altında kaldı Bir kayıp genç kız daha: Günlerdir haber alınamıyor Sosyal medya fenomeni İstanbul'da ortalığı birbirine kattı İstanbul'da eski sevgili dehşeti kamerada: Kurşun yağdırdı Van Ferit Melen Havalimanı’nda yangın Kuzey Marmara Otoyolu'nun driftçi çakarlı magandaları yakalandı Yolcu otobüsünde can pazarı: Bir anda alev topuna döndü