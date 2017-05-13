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  3. 13 Mayıs 2017 11:15

Bu ekmeğin sırrı 150 yıllık mayasında

Sağlıklı beslenme uzmanlarından, ekmeğe olan düşmanlığı ile bilinen Canan Karatay'ın bile tavsiye ettiği ekşi mayalı ekmeğin sırrını Giresun’da bir fırın dededen toruna sürdürüyor.

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İki anne, bir kalp
İki anne, bir kalp
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İtfaiyeciler, arkadaşlarının kanser hastası oğluna destek için saçlarını kazıttı
İtfaiyeciler, arkadaşlarının kanser hastası oğluna destek için saçlarını kazıttı
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Böyle anne baba dünyada az bulunur
Böyle anne baba dünyada az bulunur
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Yükseköğretim Mevzuatı İstanbulda değerlendirildi
Yükseköğretim Mevzuatı İstanbulda değerlendirildi
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Bir dakikada kamyon çaldı
Bir dakikada kamyon çaldı
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Pehlivanlar er meydanında kıyasıya mücadele etti
Pehlivanlar er meydanında kıyasıya mücadele etti