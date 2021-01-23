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  3. 23 Ocak 2021 11:05

Bu fotoğraf Türkiye'de çekildi... Kaynar su bir anda buz oldu!

Türkiye'nin en soğuk kentlerinden olan Erzurum'da, termometrelerin eksi 21 dereceyi gösterdiği saatlerde havaya atılan sıcak suyun donarak, kristalleştiği anlar, görsel güzellik oluşturdu.

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