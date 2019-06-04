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  3. 04 Haziran 2019 16:32

Bu fotoğrafa iyi bakın; Şile'yi bir daha böyle göremezsiniz

İstanbulluların Ramazan Bayramı tatilinde şehir dışına çıkması ile Şile plajları da boş kaldı. Daha önce iğne atılsa yere düşülmeyen plajlardaki sakinlik havadan görüntülendi.

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