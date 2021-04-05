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Bu gece, Çukur'a veda gecesi!

Çukur dizisi final için geri sayım yaparken yapımda Celasun rolüne hayat veren Kubilay Aka'nın diziden ayrılacağı iddiaları kulislerde konuşuluyor.

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