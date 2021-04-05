Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu gece, Çukur'a veda gecesi! Bu gece, Çukur'a veda gecesi! 05 Nisan 2021 Pazartesi Saat: 07:45 Çukur dizisi final için geri sayım yaparken yapımda Celasun rolüne hayat veren Kubilay Aka'nın diziden ayrılacağı iddiaları kulislerde konuşuluyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/606a95ec44c471053e6f3c33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Doğu Perinçek'ten emekli amiral bildirileri için dikkat çeken sözler Canlı yaynda AK Partili ismin üstüne yürüdü MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran sahne Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den oryantal şov Hakan Bayrakçı’dan canlı yayında olay ''103 emekli amiral'' açıklaması Cübbeli Ahmet kızını evlendirdi Dilenci kadınlara para verdi, başına gelmeyen kalmadı Ece Üner'in bu sözleri gündem oldu: ''İri göğüslü ve dik cinsel organlı adamlar...'' Prof. Dr. Ceyhan'dan aşıyla ilgili merak edilen soruya yanıt