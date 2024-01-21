Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu gizemli canlı Türkiye'de ilk kez görüntülendi Bu gizemli canlı Türkiye'de ilk kez görüntülendi 21 Ocak 2024 Pazar Saat: 20:50 Güncelleme: 21 Ocak 2024 Pazar 20:50 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’de ilk defa görülen Albino Çakal’ın görüntülerini paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ad596f72635805a0064433" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kar yolu kapattı, 22 araç, onlarca vatandaş mahsur kaldı Antalya kabusu yaşadı: Dolu fırtınası, kar, yıldırım, şimşekler... İstanbul Boğazı'nda arızalanan yakıt tankeri kurtarıldı Minik kalbini söküp tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler Olası bir depremde en şanslı ilçe belli oldu Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısı yayınlandı Fabrikada büyük patlama! Yaralılar var Türk - Yunan savaşı televizyonda başlıyor.. Kadın ve çocuk katili Türk askeri iftirası... Hatice Şendil'den eşiyle romantik paylaşım!