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  3. 03 Mayıs 2017 19:15

Bu görüntü bilim adamlarını harekete geçirdi

Kahramanmaraş’ta demir madeni içerisinde yer alan göletin kızıla bürünmesi bilim adamlarını harekete geçirdi.

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Erdoğan ile Putinden görüşme sonrası önemli açıklamalar...
Erdoğan ile Putinden görüşme sonrası önemli açıklamalar...
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