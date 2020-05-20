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  3. 20 Mayıs 2020 14:40

Bu görüntü olay oldu! Bu nasıl bir baba ?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle karantina uygulanan Porto Riko’da bir baba çocuğu için 8'inci kattaki balkona salıncak kurdu. Çocuğunu balkondaki salıncakta sallayan babanın görüntüsü sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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