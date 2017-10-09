SON DAKİKA
ABD KONSOLOSLUĞUNDA İKİNCİ GÖZALTI KARARI
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 09 Ekim 2017 14:30

Bu görüntü THY pilotu tarafından çekildi!

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'den İstanbul'a uçan Türk Hava Yolları pilotunun çektiği fırtına görüntüsü şaşırttı. İlginç görüntüyü sosyal medyada yayınlayan pilot Emre Çıngar o onları kaydetti. 

Bilgin Pro
Video Galeri
Vinçli çözüm kötü bitti
Vinçli çözüm kötü bitti
Video Galeri
Tarhana bin derde deva
Tarhana bin derde deva
Video Galeri
Kediler podyumdaydı
Kediler podyumdaydı
Video Galeri
Souza sözünü tuttu: Televizyonu gönderdi
Souza sözünü tuttu: Televizyonu gönderdi
Video Galeri
Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Video Galeri
Hasta karşılama görevlisine silahlı saldırı kamerada
Hasta karşılama görevlisine silahlı saldırı kamerada
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM