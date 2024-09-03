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Bu görüntüler Afrika'dan değil İstanbul'dan

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İstanbul'da mandaların sürü halinde otlayıp göle girdiği anlar Afrika'yı aratmadı.

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