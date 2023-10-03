Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu görüntüler belgeselden değil; Türkiye'den! Bu görüntüler belgeselden değil; Türkiye'den! 03 Ekim 2023 Salı Saat: 13:25 Güncelleme: 03 Ekim 2023 Salı 13:25 Tunceli'den gelen bu görüntüler görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Vatandaşların doğaya bıraktığı sakatatlar sonrası bir nokta başta ayı olmak üzere tilki ve kurt gibi hayvanların uğrak noktasına döntü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651bec134214bd07225d09b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sınıfa girdiğinde önce öğretmen sandılar ama meğer akıl hakikaten yaşta değil baştaymış! İstanbul'da ''intikam'' dehşeti! Arkadaşının aracını kundakladı Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul depremi için ezber bozan açıklama Ebrar Karakurt, Erik Dalı dersi verdi sosyal medya yıkıldı Skandal görüntü: Vatandaş bu sefer gerçekten de ''meraktan'' ölecekti! Bakın İstanbul trafiğini ''kimlerle'' paylaşıyoruz! Skandal görüntü MİT ve Emniyet'ten 18 ilde şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var! Damat sinirlerine hakim olamadı! Düğünde tuttuğu gibi fırlattı Havalimanında çıplak kadın yolcu alarmı!