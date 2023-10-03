Bu görüntüler belgeselden değil; Türkiye'den!

Tunceli'den gelen bu görüntüler görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Vatandaşların doğaya bıraktığı sakatatlar sonrası bir nokta başta ayı olmak üzere tilki ve kurt gibi hayvanların uğrak noktasına döntü.

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