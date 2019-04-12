  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 12 Nisan 2019 13:31

Bu görüntüler kanıt oldu; karısını en yakın arkadaşıyla yakaladı

Çin'de evde açık unuttuğu kamerada eşinin en yakın arkadaşıyla olan görüntülerini gören kişi çılgına döndü. Görüntüler medyaya yansıyınca dünyanın en çok konuştuğu görüntüler arasında yer aldı.

Video Galeri
Sudan Askeri Geçiş Konseyi: “Beşir’i iade etmeyeceğiz”
Sudan Askeri Geçiş Konseyi: “Beşir’i iade etmeyeceğiz”
Video Galeri
Kuyuya düşen köpeğin yardımına itfaiye ekipleri koştu
Kuyuya düşen köpeğin yardımına itfaiye ekipleri koştu
Video Galeri
Sadettin Saran 25 çocuğun tüm eğitim masraflarını üstlendi
Sadettin Saran 25 çocuğun tüm eğitim masraflarını üstlendi
Video Galeri
’’Kemerimi Cumhurbaşkanı’na hediye ettim diye Alman medyası üzerime geldi”
’’Kemerimi Cumhurbaşkanı’na hediye ettim diye Alman medyası üzerime geldi”
Video Galeri
Can Bartu Hayatını kaybetti
Can Bartu Hayatını kaybetti
Video Galeri
Bakan Çavuşoğlu’ndan, Fransız parlamanterlere sert cevap
Bakan Çavuşoğlu’ndan, Fransız parlamanterlere sert cevap
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM