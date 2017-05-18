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  3. 18 Mayıs 2017 09:15

Bu görüntüler sosyal medyada paylaşılınca yakalandılar!

Fatih'te, girdikleri işyerinden yaklaşık 220 bin liralık gümüş çaldıkları iddia edilen iki kişi gözaltına alındı.

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İşadamının evine Kalaşnikoflu saldırı!
İşadamının evine Kalaşnikoflu saldırı!
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İşte 3 teröristin öldürüldüğü operasyona ilişkin yeni görüntüler
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80 yaşında!.. Atık kağıt toplayarak yaşamaya çalışıyor!
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Yunanistanda genel grevde çatışmalar yaşandı
Yunanistanda genel grevde çatışmalar yaşandı
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Serbest kalan menajerlere adliye önünde davullu zurnalı karşılama
Serbest kalan menajerlere adliye önünde davullu zurnalı karşılama