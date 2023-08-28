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  4. Bu görüntüler Türkiye'den... Gökyüzünde gizemli görüntü!

Bu görüntüler Türkiye'den... Gökyüzünde gizemli görüntü!

Mardin’in Nusaybin ilçesinde gökyüzünde halka şeklinde görülen cisim sosyal medyada gündem oldu.

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