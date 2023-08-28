Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu görüntüler Türkiye'den... Gökyüzünde gizemli görüntü! Bu görüntüler Türkiye'den... Gökyüzünde gizemli görüntü! 28 Ağustos 2023 Pazartesi Saat: 09:50 Mardin’in Nusaybin ilçesinde gökyüzünde halka şeklinde görülen cisim sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ec43cb99de1047f733f893" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Manisa'da dehşete düşüren kaza: 3 ölü İYİ Parti'den İmamoğlu ve Yavaş için bir çıkış daha ''Dur'' ihtarına uymadı, polisi şehit ediyordu! Eskişehir’de korkutan patlama: 1 ölü Bodrum'da otelde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var! ''Aldatıldım'' dehşeti! Öfkeli koca eşini ve bir kişiyi öldürdü Türkiye’nin ilk kadın akrobasi pilotunun şovu büyüledi Hasarlı bina yıkım sırasında çöktü Çünkü kira değil, barınma krizi! Görme engelli kadın sokağa atıldı