Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu görüntüler Türkiye'den: Kar kalınlığı 7 metre! Bu görüntüler Türkiye'den: Kar kalınlığı 7 metre! 23 Ocak 2024 Salı Saat: 13:20 Güncelleme: 23 Ocak 2024 Salı 13:20 Hakkari'de yoğun kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı bazı bölgelerde 7 metreyi buldu. Ekipler yolları açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65af930b0207c5a7f105d7b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da dehşet! 2 kadını defalarca bıçakladı: 1 ölü İstanbul'da tekne alabora oldu: 1 kişi kayıp Erdal Beşikçioğlu'ndan Mansur Yavaş'a ziyaret: ''Ankara'nın abisine geldik'' Bahçeli'den Özgür Özel'e: ''Türkiye'de Dersim diye bir yoktur'' İstanbul'da yabancı uyruklu dehşeti! Baltayla kafasını kesip balkondan attı İzmir'de boş arazide insan iskeleti bulundu Vatandaşın karla imtihanı! Sokaklar buz pistine döndü; onlarca yaralı var! Emekli öğretmen çöp evde ölü bulundu Erdal Beşikçioğlu'ndan Mansur Yavaş'a ziyaret: ''Ankara'nın abisine geldik''