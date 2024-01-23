Bu görüntüler Türkiye'den: Kar kalınlığı 7 metre!

Hakkari'de yoğun kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı bazı bölgelerde 7 metreyi buldu. Ekipler yolları açmak için yoğun çaba sarf ediyor.

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