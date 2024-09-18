Bu haber ders kitaplarına konu oldu

Bundan yaklaşık 3 yıl önce Hakkari'de bir babanın kız çocuğuna kardan Anıtkabir yapmıştı. Kamuoyunda günlerce kalan bu haber şimdi ders kitaplarına konu oldu...

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