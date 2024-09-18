Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu haber ders kitaplarına konu oldu Bu haber ders kitaplarına konu oldu 18 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 11:56 Güncelleme: 18 Eylül 2024 Çarşamba 11:56 Bundan yaklaşık 3 yıl önce Hakkari'de bir babanın kız çocuğuna kardan Anıtkabir yapmıştı. Kamuoyunda günlerce kalan bu haber şimdi ders kitaplarına konu oldu... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ea95b4bada0a446f039f97" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gelin alma töreninde şoke eden olay: Yanmaktan son anda kurtuldu Burası Türkiye'nin tek kedi/köpek fabrikası: Onlarca cana kapılarını açtı Bisikletiyle Belçika'dan yola çıktı, Düzce'ye vardı İstanbul'da film gibi casus operasyonu: Site otoparkında cephanelik ele geçirildi Artvin'den korkunç görüntü: Taşan dereler denizle böyle buluştu Sakin şehrin cennet koyları hayran bırakıyor İnsanlık ölmüş dedirten olay 44 ilde operasyon düğmesine basıldı: 293 gözaltı Avrupa kabusu yaşıyor: Ölü sayısı 22'ye yükseldi