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Bu haber ders kitaplarına konu oldu

Güncelleme:

Bundan yaklaşık 3 yıl önce Hakkari'de bir babanın kız çocuğuna kardan Anıtkabir yapmıştı. Kamuoyunda günlerce kalan bu haber şimdi ders kitaplarına konu oldu...

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