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  4. Bu herife ''taksici'' demek ''taksicilere'' hakaret!

Bu herife ''taksici'' demek ''taksicilere'' hakaret!

İstanbul'da sarı kabus büyüyor. Ümraniye'de yaşanan taksici - yolcu geriliminde taksi şoförü çocuğunun yanında bir yolcuyu demir sopayla hastanelik etti.

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