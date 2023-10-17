Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu herife ''taksici'' demek ''taksicilere'' hakaret! Bu herife ''taksici'' demek ''taksicilere'' hakaret! 17 Ekim 2023 Salı Saat: 14:35 İstanbul'da sarı kabus büyüyor. Ümraniye'de yaşanan taksici - yolcu geriliminde taksi şoförü çocuğunun yanında bir yolcuyu demir sopayla hastanelik etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652e717df9d18b7a8b719493" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadına şiddete meydan dayağı! İstanbul'da şehir eşkıyaları restorana kurşun yağdırdı Şahika Ercümen'den bir rekor daha! Su altı pozları olay oldu Sıfır km aldığı araç aldı, hayatının şokunu yaşadı Milyonluk yeni daireler kağıt gibi yıkıldı DEAŞ'ın finansörleri İstanbul'da yakalandı İstanbul''daki 'Güneş takip merkezi'' görüntülendi Deprem bölgesindeki yeni kabus bu oldu İsrail'in kara harekatı sevkiyatı kamerada