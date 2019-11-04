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  3. 04 Kasım 2019 13:05

Bu ilçede termometler eksi 20'yi gördü !

Ardahan'ın Göle ilçesinde dün gece termometreler sıfırın altından 20 dereceye düştü. Kura Nehri bölgesindeki ağaçlar kırağıyla kaplandı.

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