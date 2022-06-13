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  4. Bu ilginç görüntüler Türkiye'de çekildi! Doğanın boksörleri fotokapana yakalandı

Bu ilginç görüntüler Türkiye'de çekildi! Doğanın boksörleri fotokapana yakalandı

Artvin'de ormana kurulan bir fotokapana iki yaban tavşanının kavgası yansıdı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medyasından paylaşılan görüntüler, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

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