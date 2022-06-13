Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu ilginç görüntüler Türkiye'de çekildi! Doğanın boksörleri fotokapana yakalandı Bu ilginç görüntüler Türkiye'de çekildi! Doğanın boksörleri fotokapana yakalandı 13 Haziran 2022 Pazartesi Saat: 12:25 Artvin'de ormana kurulan bir fotokapana iki yaban tavşanının kavgası yansıdı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medyasından paylaşılan görüntüler, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a70286ebf6337a8e624323" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Havalimanı servis aracındaki hırsızlık anı kamerada İzmit Körfezi siyaha büründü Kavga ettiği kişiyi kurşun yağmuruna tuttu Kaldırımda dehşet! Aracıyla kadını vitrine soktu Hırsız diye dövdü ama... Bakın kim çıktı! Serdar Ortaç sahnede yere kapaklandı Meteoroloji Genel Müdürü oğlunun düğünü öncesi hava durumuna bakmayı unutunca.... İstanbul'da korkutan yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi Cübbeli Atatürk'e hak verip, Diyanet'i eleştirdi