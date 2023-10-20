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  4. Bu ilimizde her 5 evden 1'ini yabancılar aldı

Bu ilimizde her 5 evden 1'ini yabancılar aldı

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Türkiye'de vatandaşlık karşılığı konut satışları yabancıya konut satışlarını patlatırken, Türkiye'de yabancıların en çok konut aldığı iller belli oldu.

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