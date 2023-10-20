Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu ilimizde her 5 evden 1'ini yabancılar aldı Bu ilimizde her 5 evden 1'ini yabancılar aldı 20 Ekim 2023 Cuma Saat: 12:45 Güncelleme: 20 Ekim 2023 Cuma 12:45 Türkiye'de vatandaşlık karşılığı konut satışları yabancıya konut satışlarını patlatırken, Türkiye'de yabancıların en çok konut aldığı iller belli oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65324c3d6619885ed77cb663" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Merve Oflaz seksi dansına gelen yorumla çılgına döndü Akşener ''bir genel başkana yakışmayacak bir cümle'' kurdu ''Bebek kaçırma'' tatbikatında kendini role kaptırınca ortalık fena karıştı İsrail'den mülteci kampına kanlı baskın: 8 Filistinli öldü! Genç kıza sokak ortasında taciz anı kamerada Miras uğruna depremzede kadını katlettiler Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 polis yaralandı Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi Netanyahu'dan kara harekatı sinyali