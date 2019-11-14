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  3. 14 Kasım 2019 19:25

Bu kadarına da pes ! Protestolara aslan getirdi

Komşumuz olan Irak'ta protestolar haftalardır devam ediyor. Polis göstericilere müdahale etmek için K9 köpeği getirirken göstericiler alana aslan getirdi.

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