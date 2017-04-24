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  3. 24 Nisan 2017 13:50

Bu kare bügün Abant'ta çekildi

BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Tatilciler, Nisan ayında yağan karın keyfini çıkardı.

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