Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu kez doktor, hasta yakınlarına saldırdı! Bu kez doktor, hasta yakınlarına saldırdı! 01 Mart 2021 Pazartesi Saat: 21:20 İzmir'de gerçekleşen olayda, bir doktorun hasta yakınlarına saldırısı cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/603d30634ba5292b835e31d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adıyaman'da alacak kavgası kanlı bitti: 1 yaralı, 8 gözaltı Ermenistan'da muhalifler hükümet binasını bastı Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu Hatay'da peş peşe 3 hortum! CHP'den Bakan Soylu'ya ''azmettirici'' suçlaması Suriyelilerin kaçak diş kliniğine polis baskını Kadınların kavgası mahalle kavgasına dönüştü! Fenerbahçe’nin kaçırdığı gol sonrası Fazıl Say’ın tepkisi olay oldu Adana'da yakalanan teröristin kimliği şoke etti!