Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu kış zor geçecek: La Nina dönemi başlıyor Bu kış zor geçecek: La Nina dönemi başlıyor 02 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 17:01 Uzmanlar, La Nina ile birlikte kış aylarında yeterli yağış alamama ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66fd52211b2b309268051e03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu davası bir kez daha ertelendi Ucuz bala dikkat: 1 kilo balın arıcıya maliyeti açıklandı Türkiye, Lübnan'a yardım gemisi gönderecek Türkiye'nin cennetinde tatilcilerin ''sarı yaz'' keyfi Mardinli Marilyn Monroe'nun 6 yıl 4 aya kadar hapsi istendi Bu da emlak dolandırıcılığı: Hem parasından, hem de iş yerinden oldu Türkiye'de ilk kez denizde görüntülendi: Onun adı Parmak kopartan böceği 14 gündür aralıksız hapşırıyordu... Nedeni belli oldu Diyarbakır'daki UNESCO Listesi'ndeki 8 bin yıllık cennete ''renk'' geldi