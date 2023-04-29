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  4. Bu korkunç görüntü Türkiye'de çekildi! Korku filmi değil gerçek

Bu korkunç görüntü Türkiye'de çekildi! Korku filmi değil gerçek

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yıldırım düşme anı cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

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