Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu korkunç görüntü Türkiye'de çekildi! Korku filmi değil gerçek Bu korkunç görüntü Türkiye'de çekildi! Korku filmi değil gerçek 29 Nisan 2023 Cumartesi Saat: 12:15 Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yıldırım düşme anı cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/644ce02ead514765a2474663" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yarı çıplak turist Taksim'i birbirine kattı İstanbul'da akıl almaz hırsızlık! Bakın neyi çaldı Kırklareli'de fabrika yangını İstanbul'da ''acının'' videosu: Seçim arabası önünde ekmek kuyruğu Bakan Bozdağ'dan yeni ''şampanya'' açklaması Formula 1'in prensi müzik dünyasına adım attı Teslimata hazırlanan Togg'lar yola çıktı AK Partili milletvekili adayının canlı yayında tepki çeken asgari ücret yorumu Kılıçdaroğlu'ndan gençlere ''yaşama sevinci'' sözü verdi