Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu köy depremde cehennemi yaşadı! Üzerlerine kaya yağdı Bu köy depremde cehennemi yaşadı! Üzerlerine kaya yağdı 17 Şubat 2023 Cuma Saat: 11:45 Güncelleme: 17 Şubat 2023 Cuma 11:48 Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Bektaşlı köyünde deprem sırasında dağdan kopan kayalar yuvarlanarak evlerin üzerine düştü. Depremde yıkılan evlerde 49 kişi hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ef3ea68085443471146c83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Danıştay saldırganı cezaevinde ölü bulundu Türkiye Uzay Ajansı Başkanı paylaştı, sosyal medya bu iddiayı konuşuyor Dünyanın aydınlatılan ilk caddesiydi... Üzücü görüntüler! Depremden kaçan 7 kişilik aile yangında can verdi Pakistan’da yerleşim bölgesine inen leopar 4 kişiyi yaraladı Japon bilim insanı paylaştı: İşte kırılan fay hattının uydu görüntüleri 248 saat enkazda kalan Aleyna'nın doktoru şaşkın: Bazı şeyleri izah edemiyorsunuz 3 mucize birden! 261 saat sonra enkaz altından çıkarıldılar 3 büyük deprem gören bu mahallede tek taş bile düşmedi