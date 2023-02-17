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Bu köy depremde cehennemi yaşadı! Üzerlerine kaya yağdı

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Bektaşlı köyünde deprem sırasında dağdan kopan kayalar yuvarlanarak evlerin üzerine düştü. Depremde yıkılan evlerde 49 kişi hayatını kaybetti.

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