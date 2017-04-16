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  3. 16 Nisan 2017 16:50

Bu köyün sadece 9 seçmeni var

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Kayabaşı köyünde yalnızca 9 seçmen bulunuyor. Seçmen sayısı 10’un altında olduğu için köylüler komşu köyde kurulan sandıkta oy verdi.

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