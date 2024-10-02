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  4. Bu listeye dikkat: Bakanlık ''sahteci markaları'' ifşa etti

Bu listeye dikkat: Bakanlık ''sahteci markaları'' ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, bugün başlattığı uygulama ile ürünlerinde taklit veya tağşiş yapan markaların listesini "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet adresi üzerinden erişime açtı.

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