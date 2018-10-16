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  3. 16 Ekim 2018 11:28

Bu makineler İstiklal Marşı'nı söylüyor

Tezmaksan Makina'nın Türk mühendislerce geliştirilen Kapasitematik Yazılımı, CNC tezgahına İstiklal Marşı okuttu.

Bilgin Pro
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