Bu mesaja dikkat! Kombi bakımı yaptırırken dolandırılmayın

Havaların soğumasıyla birlikte kombilerine bakım yaptırmak isteyen vatandaşlar dolandırıcıların hedefi haline geldi. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, ''Kombi servislerini internette arattığımızda ilk çıkan sayfalara tıklamayalım. Çünkü bunların sahte olma ya da özel servis olma ihtimali var. Gelen şikayetlerde görüyoruz ki, bu tür işletmeler çoğu zaman tüketicileri mağdur...

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