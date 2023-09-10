Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu minik dev Antalya'da bir ağacı devirdi Bu minik dev Antalya'da bir ağacı devirdi 10 Eylül 2023 Pazar Saat: 19:05 Güncelleme: 10 Eylül 2023 Pazar 19:05 Antalya’da turunçgil uzun antenli böceğinin zarar verdiği 10 metrelik çınar ağacı park halindeki aracın üzerine devrildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64fde94811cc175fb546ff23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ünlü vücut geliştirmeci ölü olarak bulundu Felçli hastaya şiddet kamerada! İstanbul'da güpe gündüz genç kıza korkunç saldırı Edirne'de yangın zincirleme kazaya yol açtı: 2 ölü var! İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar: Caddede yürüyen kadını, araca bindirip kaçırdılar Fas'taki depremde ölü sayısı bini aştı Hülya Avşar'ın bikinili köylü kızı şovu olay oldu Güzel oyuncudan şoke eden itiraf: ''Şiddet görüyorum!'' CHP’li Tanrıkulu’na soruşturma başlatıldı