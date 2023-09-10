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  4. Bu minik dev Antalya'da bir ağacı devirdi

Bu minik dev Antalya'da bir ağacı devirdi

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Antalya’da turunçgil uzun antenli böceğinin zarar verdiği 10 metrelik çınar ağacı park halindeki aracın üzerine devrildi.

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