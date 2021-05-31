Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu mucizeyi koparana dudak uçuklatan ceza Bu mucizeyi koparana dudak uçuklatan ceza 31 Mayıs 2021 Pazartesi Saat: 11:46 Havaların ısınmasının ardından göllerde bulunan beyaz ve sarı nilüferlerin çiçek açmasıyla Abant ve Gölcük Tabiat Parkları bir başka güzelliğe büründü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b4a25e27630054132451e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Wuhan'dan şoke eden görüntüler: Yarasaların ısırdığı anlar kamerada İrem Derici şov yapayım derken yere kapaklandı Kavga eden çift balkondan böyle düştü Şeyma Subaşı'nın eğlence mekanından yaptığı paylaşım olay oldu Bakan Koca'dan heyecanlandıran ''normalleşme'' açıklaması İstanbul'da trafiğe çıkanın vay haline... Trafik arapsaçına döndü TEM'de zincirleme kaza... 20 araç birbirine girdi; ortalık savaş yerine döndü Saunada korkunç ölüm... Kız arkadaşıyla birlikte gitmişti Teşkilat'ta nefes kesen final sahnesi