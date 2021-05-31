Bu mucizeyi koparana dudak uçuklatan ceza

Havaların ısınmasının ardından göllerde bulunan beyaz ve sarı nilüferlerin çiçek açmasıyla Abant ve Gölcük Tabiat Parkları bir başka güzelliğe büründü.

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