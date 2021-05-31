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  4. Bu mucizeyi koparana dudak uçuklatan ceza

Bu mucizeyi koparana dudak uçuklatan ceza

Havaların ısınmasının ardından göllerde bulunan beyaz ve sarı nilüferlerin çiçek açmasıyla Abant ve Gölcük Tabiat Parkları bir başka güzelliğe büründü.

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