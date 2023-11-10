Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu nasıl asker eğlencesi ? Sağa sola ateş açtılar Bu nasıl asker eğlencesi ? Sağa sola ateş açtılar 10 Kasım 2023 Cuma Saat: 13:25 Güncelleme: 10 Kasım 2023 Cuma 13:25 Başakşehir’de dün gece saatlerinde araçla asker eğlencesi yapan grup, havai fişek atıp silahla havaya ateş açtı. Şahısların havaya silahla ateş açtığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654e0519294bd34a0b029013" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TSK'dan bir yeni komutanlık daha: Hedef uzay! Nesli tehlikede olan tür Bursa'da kameraya yansıdı Atatürk'ün yönettiği bando, mızıkanın fotoğrafını ortaya çıktı İsrail ordusu yine hastane vurdu! Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı Dolmabahçe'de saat 9'u 5 geçe gözyaşları sel oldu! Akdeniz ve Ege'yi istila eden ölümcül balık, rotayı Karadeniz'e çevirdi Saat 9'u 5 geçe metroda Ata'ya saygı duruşu Dolmabahçe'de 10 Kasım töreni