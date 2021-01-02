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  3. 02 Ocak 2021 18:05

Bu nasıl sokağa çıkma yasağı? Sahiller, caddeler doldu taştı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'nde yoğunluk yaşandı. Kimi yürüyüş yaptı, kimi de sahilde güneşlendi.

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