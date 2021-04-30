Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu nasıl tam kapanma ? İstanbul'da trafik kilitlendi! Bu nasıl tam kapanma ? İstanbul'da trafik kilitlendi! 30 Nisan 2021 Cuma Saat: 10:16 İstanbul'da 17 günlük tam kapanma ilk günden kafaları karıştırdı. Bazı bölgelerde oluşan trafik yoğunluğu trafiğe takılan vatandaşlara "bu nasıl tam kapanma" dedirtti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608baeb3573ff6006730d3d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tam kapanma sonrası Kadıköy ve Üsküdar'da meydanlar sessizliğe büründü Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza Dün gece trafikte tam kapanma cezası yağdı! İsrail'de kanlı bayram! 44 ölü, 65 yaralı ! CNN TÜRK'teki canlı yayında ortalık fena karıştı Camdaki Kız'a damga vuran final Tam kapanma göçü kaosa dönüştü İstanbul'da koronavirüs vakalarında son durum Fahri konsolosun öldüğü kaza kamerada