  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Bu nasıl tam kapanma ? İstanbul'da trafik kilitlendi!

Bu nasıl tam kapanma ? İstanbul'da trafik kilitlendi!

İstanbul'da 17 günlük tam kapanma ilk günden kafaları karıştırdı. Bazı bölgelerde oluşan trafik yoğunluğu trafiğe takılan vatandaşlara "bu nasıl tam kapanma" dedirtti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Tam kapanma sonrası Kadıköy ve Üsküdar'da meydanlar sessizliğe büründü
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza
Dün gece trafikte tam kapanma cezası yağdı!
İsrail'de kanlı bayram! 44 ölü, 65 yaralı !
CNN TÜRK'teki canlı yayında ortalık fena karıştı
Camdaki Kız'a damga vuran final
Tam kapanma göçü kaosa dönüştü
İstanbul'da koronavirüs vakalarında son durum
Fahri konsolosun öldüğü kaza kamerada