İstanbul'da 17 günlük tam kapanma ilk günden kafaları karıştırdı. Bazı bölgelerde oluşan trafik yoğunluğu trafiğe takılan vatandaşlara "bu nasıl tam kapanma" dedirtti.

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