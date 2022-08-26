Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu nasıl vahşet! Önce çoban sonra 20 koyunu öldürüldü Bu nasıl vahşet! Önce çoban sonra 20 koyunu öldürüldü 26 Ağustos 2022 Cuma Saat: 12:15 Van'ın Muradiye ilçesinde dün arazide silahla vurulmuş cesedi bulunan çoban Mehmet K.'nin (23), 20 koyununun öldüğü 20'sinin de yaralandığı ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63088f2dbf22352208400e37" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İnanılmaz görüntü İstanbul'dan! Camdan içeri atladı ve bir faciayı önledi Karısıyla yasak aşk yaşayan komşusuna dehşeti yaşattı! Çırılçıplak soyup... Eline taş düştü sandı; yorgun mermi çıktı! Yeni Akit yazarı ''Gülşen aynı sözü Atatürk'e söyleseydi'' dedi, Ersan Şen çılgına döndü Ekmek arası uyuşturucu sevkiyatına suç üstü İstanbul'da dün boğulan gencin cansız bedeni bugün bulundu Milli Savunma Bakanlığı'ndan 30 Ağustosa özel kutlama videosu Kıskançlık krizine giren kadınlar ortalığı birbirine kattı! Polis zor anlar yaşadı Yolcu otobüsünde dehşet! Yolcular içindeyken alev alev yandı