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  4. Bu nasıl vahşet! Önce çoban sonra 20 koyunu öldürüldü

Bu nasıl vahşet! Önce çoban sonra 20 koyunu öldürüldü

Van'ın Muradiye ilçesinde dün arazide silahla vurulmuş cesedi bulunan çoban Mehmet K.'nin (23), 20 koyununun öldüğü 20'sinin de yaralandığı ortaya çıktı.

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