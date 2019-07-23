Bu nasıl vicdansızlık ! Hamile kediyi Pitbull’a yem yaptı
23 Temmuz 2019 14:35
Bu nasıl vicdansızlık ! Hamile kediyi Pitbull’a yem yaptı
Adana’da bir kişi, kuyruğundan tuttuğu "Çıtır" isimli hamile kediyi arkadaşının tuttuğu Pitbull’un ağzına atarak telef olmasına neden olurken, bu anlar saniye saniye görüntülendi. Şahıslardan şikayetçi olan kedinin sahibi, olayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 arkadaş yanlarına Pitbull...